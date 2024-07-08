08 Июля 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Фото: Накануне.RU

На "Иннопроме" показали созданную на Урале роботизированную установку пожаротушения

В Екатеринбурге на выставке "Иннопром" представили созданную в Миассе (Челябинская область) роботизированную установку пожаротушения. О том, что из себя представляет эта установка, Накануне.RU рассказал заместитель директора "Пожтехспаса" Владимир Звягин.

"Установка без участия человека находит участок пожара и локализует его", - сказал Владимир Звягин.

Устройство может применяться в здании с высокими потолками, где эффективность общепринятых систем пожаротушения низка. Установка позволяет в течение минуты направить в очаг возгорания струю воды или низкократной пены с расходом 20-40 л в секунду, за минуту локализуя огонь, в этом и состоит уникальность системы.

"Например, в Екатеринбурге есть УГМК-арена. Ее надо защитить от пожара. Проектировщики не увидели более эффективной системы, чем роботизированная. Поэтому там будут принимать систему "Пожтехспас"", - сказал Владимир Звягин.

Роботизированная установка пожаротушения на иннопроме 2024(2024)|Фото: Накануне.RU

Установка крепится к трубопроводу, через который по высотной станции идет подача воды.

"Вообще, такие установки применяют по всему миру, но наш робот разработан в Миассе. После начала специальной военной операции были трудности с материалами, в течение года мы максимально перешли на российские или китайские аналоги. Механическая часть делается в России, датчики начинают делать в России, приводы тоже. Все научные сотрудники тоже работают в Миассе", - сказал Владимир Звягин.

Он признается, что пока заказов на такую установку крайне мало – не все проектировщики знают о системе. Их не производят массово, ориентируются на спрос – делают на заказ. Изготовление такой системы занимает полгода и стоит заказчику от 1 млн руб.

"К нам обращаются, мы спрос удовлетворяем", - сказал Звягин.

Теги: Иннопром, роботизированная установка пожаротушения


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