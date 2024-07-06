Борцы из России отказались от участия в Олимпиаде

Борцы из России, получившие допуск на олипийские игры в Париже, решили не участвовать в них. Заявление приводит Федерация спортивной борьбы России (ФСБР).

"Исполком Федерации спортивной борьбы России провел расширенное совещание с тренерским штабом сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе и со спортсменами, получившими приглашения на Олимпийские игры, и пришли к единогласному решению отказаться от участия в Олимпийских играх", - сообщает ФСБР.

Федерация спортивной борьбы России, спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе не пойдут на поводу у политиков и не дадут сломить дух российской команды.

"Мы не принимаем неспортивный принцип отбора, которым руководствовался Международный олимпийский комитет, формируя список допущенных атлетов, цель которого — подорвать принцип единства нашей команды", - отмечает Федерация.