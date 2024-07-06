В МИД допустили изменение ядерной доктрины России

Замглавы МИД России Сергей Рябков полагает, что в ответ на действия стран Запада Россия может изменить свою ядерную доктрину. Это показала ситуация вокруг специальной военной операции.

"Я вполне допускаю, что через какое-то время произойдет некая конкретизация того, какие могут быть подходы с нашей стороны к этим крайне важным и очень ответственным сюжетам в ситуациях дальнейшей эскалации со стороны наших противников", - сказал Рябков в интервью "Международной жизни".

Ранее схожую идею высказал президент Владимир Путин. Как сообщил на пресс-конференции по итогам визита во Вьетнам глава государства, это связано с "понижением порога применения ядерного оружия" на Западе. По его словам, в доктрину не нужно включать превентивный ядерный удар, потому что "в ответно-встречном ударе противник будет гарантированно уничтожен". Также президент указал, что условия РФ по мирному соглашению с Украиной будут меняться "зависимости от ситуации на земле".