Спортивный квиз астраханце на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ привлек массу посетителей

На стенде Астраханской области Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ прошел спортивный квиз, завершающий программу регионального министерства физической культуры и спорта. Выставка, которую уже посетили более 17 млн человек, проводится на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября 2023 года до 8 июля 2024-го. Свои экспозиции представили 89 регионов России, ведущие федеральные ведомства, корпорации и общественные организации.

На квизе минфизкультуры и спорта Астраханской области выступили воспитанники отделения спортивной акробатики ГБУ ДО АО "Спортивная школа олимпийского резерва N1" Александр Кривулин и Вероника Кабакова. Также свою физическую подготовку смогли показать все желающие, сообщает пресс-служба ведомства. Победители конкурсов получили сувениры от Астраханской области.

За время проведения выставки на стенде региона прошло много спортивных активностей и мероприятий: зарядки и автографсессии с астраханскими спортсменами, мастер-классы по футболу, художественной гимнастике, шашкам, встречи с легендами астраханского и российского спорта, соревнования по гребле.

Астраханцы принимали участие в самой массовой зарядке на ВДНХ, а также участвовали в зарядке по теле-мосту и в спортивном параде. 13 декабря на выставке «Россия» успешно прошел День Астраханской области.

«Стенд нашего региона – один из самых интерактивных. Он позволяет гостям увидеть своими глазами всю красоту теплого и солнечного края, узнать о богатой истории астраханской земли», - сказал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.