Экономика России значительно отклонилась от базового сценария - Набиуллина

Экономика России значительно отклонилась от базового сценария, проинфляционные риски не только возросли, но даже реализовались, заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, на июльском заседании совета директоров ЦБ предметом обсуждения будет только шаг повышения ключевой ставки, а не вопрос о том, повышать или нет.

Ранее заместитель Набиуллиной Алексей Заботкин конкретизировал планы ЦБ: ключевая ставка может повыситься и до 17%, и до 18%.