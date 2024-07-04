Шесть российских теннисистов в стартовом списке Олимпиады в Париже

Участие в Олимпиаде в Париже примут шестеро российских теннисистов: Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Диана Шнайдер. На сайте Международной федерации тенниса они обозначены как "индивидуальные нейтральные атлеты".

Более "объемные" команды (семь или восемь человек) заявлены только от Франции, Германии, Италии и США. Украину будут представлять четыре спортсмена: Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.

В общей сложности на Олимпийских теннисных соревнованиях в Париже будет представлена ​​41 страна, 184 игрока примут участие в пяти разрядах (мужские и женские одиночные и парные разряды, а также смешанные парные разряды). Существует ограничение в четыре игрока в одиночном разряде каждого пола в каждой стране. Страны также могли номинировать до двух парных команд на одно мероприятие, всего максимум по шесть игроков каждого пола на страну.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.