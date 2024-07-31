"Не выдержали конкуренции". В уральском городе закрывается старейший хлебозавод

В уральском городе Тавда закрывается старейшее предприятие – местный хлебозавод. Об этом сообщил бывший глава Тавдинского городского округа Виктор Лачимов.

Как написал он на своей странице в соцсети, десятилетиями предприятие обеспечивало жителей Тавды рабочими местами и продукцией.

"К сожалению, владельцы завода не инвестировали в его развитие и не смогли выдержать конкуренцию. Конкуренты предлагают населению некачественные товары. Это еще одна печальная история о том, как закрывается предприятие. Конечно, город не останется без хлеба, его будут привозить из других мест. Но когда хлеб месяцами не черствеет и не плесневеет, стоит задуматься о его составе", - отметил Лачимов.

По данным из открытых источников, основным видом деятельности АО "Тавдинский хлебозавод" является производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения. За 2023 год прибыль компании составила 509 тысяч рублей.