ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду

Система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Предварительно, пострадавших нет. В Белгороде произошло возгорание шин в здании СТО. Автомеханики, которые работали в этот момент в станции техобслуживания, вывели людей из здания, склад которого начал разгораться, написал Гладков в Telegram-канале.

Также, по его словам, на территории производственного предприятия повреждена крыша одного из помещений. В трех частных домах посечены кровли и фасады. Кроме того, повреждения получили 27 автомобилей. В Белгородском районе также повреждены несколько автомобилей и кровли частных домов.

2 июля семь человек, среди которых ребенок, пострадали при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины Белгорода и Белгородского района. Различные повреждения выявлены в 22 частных домах.