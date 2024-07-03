Экс-главе Нового Уренгоя вменили получение взятки?

В базе данных Басманного райсуда Москвы появилась карточка, посвященная избранию меры пресечения человеку, данные которого совпадают с именем и фамилией бывшего мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова.

Согласно информации в карточке дела на сайте суда, сегодня поступили материалы по поводу ареста Воронова А.В. (бывшего мэра газовой столицы России зовут Андрей Валерьевич). Речь идет об уголовном деле, возбужденном по части шестой статьи 290 УК РФ "Получение взятки".

Отметим, до сих пор официальных комментариев о каких-либо претензиях силовиков к бывшему мэру Нового Уренгоя не было, поэтому не ясно, действительно ли арест грозит именно экс-мэру, а также о какой сумме взятки идет речь. Ранее состоялась довольно внезапная отставка Воронова, его место занял экс-глава Пуровского района Ямала Антон Колодин.