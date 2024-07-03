03 Июля 2024
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Наука и техника В России
Фото: пресс-служба Роскосмоса

США производят 3000 спутников в год, Россия – 40

Если Россия не перейдет на потоковый, конвейерный выпуск спутников, она потеряет место на мировом рынке вообще. Сейчас доля РФ на спутниковом рынке 2,4%, у США – более 70%, сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов, выступая на "правительственном часе" в Госдуме.

"Мы к такому выпуску не готовы в технологическом плане. В США выпускается 3 тыс. спутниковых аппаратов в год, в Китае – 2 тыс. аппаратов в год. У нас – 40", - сказал Борисов. По его словам, для массового выпуска спутников нужно в корне менять отрасль.

Несмотря на удручающую ситуацию – за последние десятилетия доля РФ в мировой спутниковой группировке сократилась в десять раз – в Роскосмосе ставят впечатляющие планы: "К 2026 году группировка увеличится до 2600 космических аппаратов, 35% из них, как мы надеемся, займут коммерческие спутники. Тогда на рынке дистанционного зондирования земли отечественные спутники позволят покрыть 100% потребностей рынка, в спутниковой связи – до 95%".

Сейчас, по словам Борисова, "по снимкам ДЗЗ мы отстаем от иностранных конкурентов в два раза, по качеству спутниковой связи – в шесть раз".

И это еще большой рост за 2023 год: на 52 космических аппарата – до 244 – увеличена группировка. Борисов назвал это "преодолением стагнации". Для сравнения: группировка США составляет более 10 тыс. спутников.

"Мы сильно отстаем от лидеров по наращиванию группировки. США по финансированию мы уступаем в 20 раз, Китаю – в четыре раза", - сообщил глава Роскосмоса.

"Ограничивающий фактор – модель взаимодействия с потребителями. Все данные дистанционного зондирования земли госорганы получают бесплатно. Сейчас разрабатываются подзаконные акты, которые дадут право с 2025 года взымать плату. Но такая модель будет функционировать только через 3-5 лет. Переход на монетизацию должен идти последовательно, без исключений. Если будут исключения для каких-то ведомств, толку не будет. Будет нам платить один Россельхоз, а на одном Россельхозе мы космос не вытянем", - резюмировал Борисов.

Теги: роскосмос, спутниковая группировка, юрий борисов


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