В Каспийске проходят спецмероприятия
В дагестанском Каспийске проходят специальные мероприятия.
Жильцов многоквартирного дома по улице Ленина эвакуировали, сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.
Другие подробности неизвестны.
02:31 мск.У россиян начались сложности с получением ипотеки из-за рассрочки
02:08 мск.Мораторий на проверки общепита будет частично снят
01:53 мск.В Госдуму внесли законопроект о самозапрете на участие в азартных играх
01:11 мск.В МВД Дагестана заявили, что информация о забаррикадировавшихся в доме не правдива
00:55 мск.В Каспийске проходят спецмероприятия
00:44 мск.В Кремле заявили, что Россия не уверена в реалистичности сигналов по переговорам по Украине
Вчера 21:04 мск.В Дагестане собираются установить монумент в память об участниках СВО
Вчера 20:54 мск.В "Ростехе" подтвердили кадровые перестановки в компании Red Wings
Вчера 20:31 мск."Зенит" продолжит сотрудничество с бразильским футболистом Дугласом Сантосом
Вчера 20:19 мск.В мэрии Екатеринбурга пообещали повышение зарплат сотрудникам "Гортранса"
Вчера 19:46 мск.В Госдуме предупредили о замедлении работы YouTube до 40%
Вчера 19:14 мск.Суд арестовал главу Военно-строительной компании Минобороны Белкова
Вчера 19:12 мск.Смена «Юных парламентариев» стартовала в детском лагере Ивановской области
Вчера 16:42 мск.Оргкомитет проекта «Кадры решают всё» уже одобрил 120 заявок астраханцев
Вчера 16:20 мск.Моор пригласил представителей QazaqGaz на TNF
Вчера 16:20 мск.Госдума пошла в атаку на российский малый бизнес, размещающий рекламу в Instagram*
Вчера 16:18 мск.У берегов Стамбула обнаружили, предположительно, украинский гидроцикл со взрывчаткой
Вчера 16:05 мск.С фасада мэрии Екатеринбурга собираются снять блоки кондиционеров
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС
В дагестанском Каспийске проходят специальные мероприятия.
Жильцов многоквартирного дома по улице Ленина эвакуировали, сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.
Другие подробности неизвестны.
Теги: Каспийск, спецмероприятия
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС
Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142 г. Екатеринбург ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта — это личное мнение посетителей сайта.
Все материалы сайта находятся в открытом доступе.