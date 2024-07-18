Турпоток в Дагестан этим летом сократился почти на треть

В Дагестане турпоток этим летом снизился на 30%. При этом в соседней Северной Осетии он увеличился на те же 30%. Участники рынка полагают, что туротрасль просела из-за июньских терактов в Махачкале и Дербенте.

Ожидается, что Северную Осетию (единственный христианский регион в окружении мусульманских республик Северного Кавказа) этим летом посетит до миллиона туристов. Загрузка гостиниц составляет 78%, и в августе цены еще подрастут, пишет Mash.

23 июня боевики в Дагестане подожгли две синагоги, расстреляли полицейских и убили священника в православном храме. Всего погибло 17 правоохранителей и пятеро гражданских.