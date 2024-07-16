Все поувольнялись. В Кушве осталась всего одна бригада "скорой помощи"

В Кушве осталась всего одна бригада "скорой помощи". Остальные медики, в том числе и активисты, устроившие "итальянскую забастовку", были уволены или ушли самостоятельно, устав бороться за свои права. Информацию о сложном положении дел в свердловском городе подтвердил Накануне.RU осведомленный в медицинской сфере источник.

"Активистам начали выносить дисциплинарные взыскания и ситуация стала тяжелой. Вследствие того, что ни работодатель, ни министерство здравоохранения ни одно из требований, практически, до сих пор не удовлетворили, сотрудники массово стали увольняться из "скорой помощи", - рассказал источник.

Как оказалось, еще в период протестов глава профсоюза ушел со своего поста, переехав в другой город. Следующий на своей должности также надолго не задержался. Затем медики один за другим стали брать больничные или вовсе увольняться, что привело к работе всего одной бригады на всю Кушву при необходимых пяти.

Как рассказала читательница Telegram-канала Ural Mash, недавно посреди ночи у ее матери ухудшилось самочувствие, однако "скорую" пришлось ждать около часа. Девушка также передала слова подруги о том, что в какой-то момент город и вовсе остался без "скорой помощи", так как местная бригада повезла пациента в Нижний Тагил.

Напомним, ранее профсоюз "Действие" обвинил ЦГБ Кушвы в нарушении трудовых прав сотрудников "скорой". Последние же объявляли "итальянскую забастовку" – отказ от работы сверх той, что прописана в договоре, без соответствующей доплаты. Ну а 22 февраля, когда ситуация, казалось бы, стала налаживаться, администрация больницы изменила графики рабочих смен отделения "скорой" и под этим предлогом не допустила к работе в ночную смену выездную бригаду СМП, состоящую из профсоюзных активистов.

Ранее руководство ГАУЗ СО "ЦГБ г. Кушва" все же решилось на срыв коллективных переговоров относительно переработок сотрудников "скорой помощи". Активисты считали, что начальству больницы не понравилось, что в составе представителей нет "своих людей", которые могли бы настоять на более выгодных для медорганизации условиях. После этого профсоюзу и начали "вставлять палки в колеса", о чем доложили главе Минздрава Андрею Карлову. Однако положительного для сотрудников результата так и не последовало.