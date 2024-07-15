Россия сократится на десятки миллионов человек - прогноз ООН

Население России к концу века сократится до 126 млн человек по среднему варианту прогноза. Такие данные содержит очередной прогноз отдела народонаселения ООН 2024 года пересмотра, который был опубликован накануне по всем странам.

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Сейчас ООН считает население РФ 145 млн. В ближайшие годы оно будет сокращаться на несколько сотен тысяч человек ежегодно. Затем убыль несколько замедлится, что связано с временным увеличением числа молодых женщин, вызванных ростом рождаемости в начале ХХI века. В результате рождаемость с начала 2030-х и до середины 2040-х немного подрастет - с нынешних 1,2 млн до 1,3-1,4 млн в год. Это замедлит убыль. При этом в данном варианте рождаемость больше не будет падать и сохранится на уровне 1,5 ребенка на женщину, а ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении будет постепенно и неуклонно расти до 85 лет. Миграцинный прирост будет около 300 тыс. ежегодно. Но все это не спасет демографию: с 2050-х годов убыль населения снова увеличится. При рождаемости ниже уровня воспроизводства это неизбежно.

По низкому варианту прогноза к конце века в России останется всего 88 млн человек. Он подразумевает рождаемость чуть выше одного ребенка на женщину.

Что касается высокого варианта прогноза, то по нему в России к концу века будет жить 176 млн. Он подразумевает выход на уровень воспроизводства населения (чуть больше 2 детей на женщину) к 2030-м годам и сохранение этого уровня до конца века (данные по миграции и ОПЖ для низкого и высокого варианта недоступны). Однако в данный момент никаких предпосылок для этого варианта нет. Власти не ставят задачу повысить рождаемость, заменяя ее поддержкой женщин и семей с детьми при условии их бедности.

На Украине по среднему варианту к концу века будут жить 15 млн человек, а по низкому - 9 млн. В Белоруссии - 4 и 3 млн соответственно.

В Латвии и Эстонии останется менее миллиона жителей, в Литве - чуть больше миллиона. По низкому варианту эти цифры почти в два раза меньше. В Молдавии от нынешних 3 млн останется 1-1,5 млн.

В Закавказье тоже уже началась постепенная убыль населения. Только в Азербайджане медленный рост будет еще сохраняться какое-то время, в зависимости от уровня рождаемости, которая тоже опустилась ниже уровня воспроизводства. Больше 11 млн Азербайджан не вырастет (сейчас 10 млн).

Наибольшее значение для России имеет рост населения в Средней Азии. Там ООН закладывает вариант, что рождаемость везде будет снижаться и в середине века опустится до уровня воспроизводства, а к концу века - чуть ниже. В итоге население везде будет расти с тенденцией к медленному замедлению. В Узбекистане население достигнет 74 млн, в Казахстане - 33 млн, Таджикистане - 20 млн, Туркменистане и Кыргызстане - 10-11 млн. Однако все это при условии миграционного оттока, который, например, в Таджикистане ожидается на уровне около 20 тыс. ежегодно, а в Казахстане - 10-20 тыс. Более 5 тыс. человек будут уезжать из Кыргызстана. Вероятно, что большинство это миграционного оттока окажется в России. И если сейчас население пяти среднеазиатских республик составляет 81 млн человек, то уже к середине века оно может сравняться с российским даже при условии, что в Россию переедут еще миллионы мигрантов из этих стран. То есть рост населения Средней Азии превысит убыль населения России. И в целом их население вырастет, но только за счет Средней Азии и, как следствие, очень сильного изменения этнической структуры.