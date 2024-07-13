Mash: Иркутская область задыхается от лесных пожаров

Иркутская область задыхается от лесных пожаров: местные жители жалуются на нулевую видимость, и говорят, что нечем дышать, пишет Mash.

По данным телеграм-канала, в регионе бушует 23 очага пожаров в Качугском, Катангском, Мамско-Чуйском и Киренском районах.

Наиболее сложная ситуация – в городах Бодайбо и Кропоткин. Как отмечает канал, населенные пункты "больше похожи на локации фильмов Дени Вильнёва, нежели на сибирские просторы".

В мае в Братском районе Иркутской области, где горели садоводства, был введен режим чрезвычайной ситуации. Велась эвакуация дачников. Сообщалось, что в результате пожаров погибли двое мужчин.