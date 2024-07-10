По факту гибели ребенка на водоеме в Тюмени проводится проверка

По факту гибели 12-летнего мальчика на обводненном карьере в микрорайоне "Лесной" проводится проверка. О проведении проверки Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры и СКР Тюменской области.



Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору Ленинского административного округа Тюмени провести проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения безопасности граждан при использовании водных объектов.



При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, 9 июля 2024 года в дневное время несовершеннолетний в компании приятелей без сопровождения взрослых пришел к карьеру, где во время купания утонул. Его тело нашли водолазы, на глубине восемь метров.