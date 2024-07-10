Осужденный за растрату депутат Алексей Бояршинов уходит из Лысьвенский думы

Осужденный за растрату депутат Алексей Бояршинов уходит из Лысьвенский думы, сообщает "Ъ-Прикамье" со ссылкой на свои источники.

11 июля дума Лысьвенского округа рассмотрит заявление депутата Алексея Бояршинова о сложении им полномочий.

В конце июня 2024 года Лысьвенский суд признал Бояршинова виновным в растрате средств МБУ "Комбинат благоустройства", которым он руководит.

Сообщалось, что парламентарий съездил в отпуск с семьей на деньги, выделенные на страховку своих сотрудников. Путевки покупал по страховке в счет оказания медицинских услуг. Махинации заметили в ОБЭП. Всего было растрачено 489 тыс. руб. Суд, с учетом позиции государственного обвинения, назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. руб., а также взыскал в полном объеме материальный вред, причиненный преступлением.

Несмотря на то, что приговор еще не вступил в законную силу, Алексей Бояршинов решил добровольно сложить полномочия депутата.