Врачи из Тюмени помогли коллегам из Краснодона освоить оборудование

Тюменские врачи помогают коллегам из Краснодона осваивать современное медицинское оборудование.

"Есть дефицит медицинских кадров. Восполнять его нужно естественным путем, привлекая на работу местных специалистов, которые проживают в ЛНР. Но это процесс небыстрый", – приводит информационный центр правительства Тюменской области слова губернатора Тюменской области Александра Моора, сказанные во время рабочей поездки в Краснодон.

За два года сотрудничества постоянно сюда приезжают тюменцы.

"Некоторые уже неоднократно здесь были. Они проводят комплексное обследование детей. Конечно, приезжают хирурги, анестезиологи. Они делают операции и проводят обучение коллег-краснодонцев", - говорит Моор.

В своем telegram-канале губернатор уточнил, что, приехав к отремонтированному роддому Краснодона, он не узнал его.

"Впервые побывал здесь летом 2022 г. Тогда здание буквально разваливалось. Внутри обстановка была не лучше. Из-за того, что лифт не работал, женщин в прямом смысле слова носили на руках. Спустя два года произошли разительные перемены", - написал Моор.

Тюменские строители "реанимировали" сложный объект.

"Провели большой объем работы. Укрепили фундамент, стены. В роддоме уже установлено новое современное оборудование. Можно принимать сложные роды и делать операции, которые раньше были недоступны. Поговорил с врачами роддома. У них горят глаза, настроены оптимистично. В таких условиях, говорят, работать будет одно удовольствие", - написал Моор.