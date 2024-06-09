Российский флот в этом году получит порядка 50 кораблей и обеспечивающих судов

Военно-морской флот (ВМФ) России в этом году получит порядка 50 кораблей и обеспечивающих судов, сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой статс-секретаря - заместителя министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова.

"Даже сравнить 2023 и 2024 год. В 2023 мы передали флоту 32 корабля - понятно, что там не только боевые корабли, но и корабли снабжения, и другие. На этот год порядка 50 запланировано. То есть мы наращиваем темпы. Это не только лодки, фрегаты, корветы, малые ракетные корабли, там есть и обеспечивающие суда. Но это для флота", - сообщил он.

В это число не входят подводные лодки. При этом ведомство максимальное внимание уделяет именно фрегатам и корветам - так как они могут работать в дальней морской зоне. Эти корабли постоянно совершенствуются. В процессе строительства серии кораблей всегда дополнительно вносятся дополнительные изменения, чтобы эти корабли были более оснащенными, более подготовленными, более современными.