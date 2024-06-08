На Урале нашли детей, четыре дня блуждавших по лесу

Поиски 12-летнего Григория и его сестры 10-летней Виктории, пропавших на Среднем Урале, завершились. Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы областного Главка МВД Валерий Горелых, они найдены живыми, с ними находятся и их любимые четвероногие питомцы.

"Ребят уже накормили и передали бригаде скорой медпомощи для тщательного осмотра состояния здоровья. Спецоперации дан отбой", - отметил полковник Горелых.

В региональном Следственном комитете сообщили, что дети были обнаружены в темное время суток мужчиной, который прочесывал местность на квадроцикле. По словам матери детей, которая находится на связи с СК, сейчас дети на тракторе доставлены из леса для оказания им необходимой помощи.

В ведомстве добавили, что, несмотря на обнаружение детей, расследование уголовного дела, причин и условий, способствовавших произошедшему, продолжается.

Как уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области, по оперативным данным, дети истощены, однако их жизни ничто не угрожает. После эвакуации из района поисков они будут направлены для обследования в медучреждение.

Напомним, дети пропали возле деревни Бурмакино, где их мать - жительница Тюмени приобрела недавно дачный участок. Накануне женщина вернулась в Тюмень по работе, однако сын и дочь попросили остаться с дедушкой еще на несколько дней, так как 4 июня у них планировалась рыбалка. Мать согласилась и уехала в Тюмень одна, взяв с детей обещание, что те позвонят, когда вернутся, однако звонка так и не дождалась.

4 июня дети вместе с дедушкой и двумя собаками породы бигль порыбачили в лесу у реки Липка и отправились домой, но заблудились по пути. Не сумев найти дорогу, они переночевали в лесу и продолжили свой путь уже на следующий день. В какой-то момент, как позднее объяснила мать детей, семья подумала, что выбралась к населенному пункту. Дети взяли у дедушки карточку, чтобы купить попить и побежали искать магазин. Однако они ошиблись, в результате чего дети остались с собаками одни в лесу.

Пенсионер смог самостоятельно через болота выбраться к деревне только к 23.00 5 июня, после чего сразу обратился к соседке с просьбой зарядить телефон. Гриши и Вики все еще не было. Телефоны, как поясняла мать, они не взяли даже на дачу, так как там плохо ловила связь, а в их вагончике все еще не проведено электричество. Только в полночь 6 июня правоохранителям поступило сообщение о пропаже брата и сестры.

К пятнице к поискам детей подключились 500 человек, среди которых сотрудники СКР, МЧС, Росгвардии, ОМОН, СОБР, областного МВД, а также отделов полиции Камышлова, Пышмы и Туринска. Основную часть поискового отряда составили волонтеры "ЛизаАлерт", а также Тюменской, Свердловской, Челябинской, Курганской областей. 90 волонтеров специально доставили на самолете из Новосибирска.

Детей искали при помощи пяти служебных овчарок, военного вертолета МИ-8 и беспилотных летательных аппаратов с тепловизорами. Следственный комитет по факту исчезновения детей оперативно возбудил уголовное дело.

В истории много странных моментов. Пенсионер заявил, что у внуков были телефоны, однако он по какой-то причине вытащил оттуда SIM-карты. Об этом рассказали местные жители. Паблики со слов местных жителей сообщали, что спасшийся дед якобы рассказал, как выбросил удочку и собачьи поводки в реку. Бигли достаточно шумные охотничьи собаки, которые, по мнению опытных собаководов, не могли просто молча заблудиться в лесу. СМИ также сообщали, что пенсионер не мог объяснить причину того, почему разделился с внуками, еще не дойдя до населенного пункта. Якобы он пережил инсульт, а потому не мог изъясняться внятно. Сообщалось, что детей видели на трассе, в поселке, что находили их следы в лесу, слышали лай собак, но ни разу на них не вышли. Множество противоречивой информации из разных источников не позволяло выстроить картину произошедшего.