На Урале нашли детей, четыре дня блуждавших по лесу

08 Июня 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Мертвый Пригожин победил живого Шойгу

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба Росгвардии по Свердловской области

На Урале нашли детей, четыре дня блуждавших по лесу

Поиски 12-летнего Григория и его сестры 10-летней Виктории, пропавших на Среднем Урале, завершились. Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы областного Главка МВД Валерий Горелых, они найдены живыми, с ними находятся и их любимые четвероногие питомцы.

"Ребят уже накормили и передали бригаде скорой медпомощи для тщательного осмотра состояния здоровья. Спецоперации дан отбой", - отметил полковник Горелых.

В региональном Следственном комитете сообщили, что дети были обнаружены в темное время суток мужчиной, который прочесывал местность на квадроцикле. По словам матери детей, которая находится на связи с СК, сейчас дети на тракторе доставлены из леса для оказания им необходимой помощи.

В ведомстве добавили, что, несмотря на обнаружение детей, расследование уголовного дела, причин и условий, способствовавших произошедшему, продолжается.

Как уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области, по оперативным данным, дети истощены, однако их жизни ничто не угрожает. После эвакуации из района поисков они будут направлены для обследования в медучреждение.

Напомним, дети пропали возле деревни Бурмакино, где их мать - жительница Тюмени приобрела недавно дачный участок. Накануне женщина вернулась в Тюмень по работе, однако сын и дочь попросили остаться с дедушкой еще на несколько дней, так как 4 июня у них планировалась рыбалка. Мать согласилась и уехала в Тюмень одна, взяв с детей обещание, что те позвонят, когда вернутся, однако звонка так и не дождалась.

4 июня дети вместе с дедушкой и двумя собаками породы бигль порыбачили в лесу у реки Липка и отправились домой, но заблудились по пути. Не сумев найти дорогу, они переночевали в лесу и продолжили свой путь уже на следующий день. В какой-то момент, как позднее объяснила мать детей, семья подумала, что выбралась к населенному пункту. Дети взяли у дедушки карточку, чтобы купить попить и побежали искать магазин. Однако они ошиблись, в результате чего дети остались с собаками одни в лесу.

Пенсионер смог самостоятельно через болота выбраться к деревне только к 23.00 5 июня, после чего сразу обратился к соседке с просьбой зарядить телефон. Гриши и Вики все еще не было. Телефоны, как поясняла мать, они не взяли даже на дачу, так как там плохо ловила связь, а в их вагончике все еще не проведено электричество. Только в полночь 6 июня правоохранителям поступило сообщение о пропаже брата и сестры.

К пятнице к поискам детей подключились 500 человек, среди которых сотрудники СКР, МЧС, Росгвардии, ОМОН, СОБР, областного МВД, а также отделов полиции Камышлова, Пышмы и Туринска. Основную часть поискового отряда составили волонтеры "ЛизаАлерт", а также Тюменской, Свердловской, Челябинской, Курганской областей. 90 волонтеров специально доставили на самолете из Новосибирска.

Детей искали при помощи пяти служебных овчарок, военного вертолета МИ-8 и беспилотных летательных аппаратов с тепловизорами. Следственный комитет по факту исчезновения детей оперативно возбудил уголовное дело.

В истории много странных моментов. Пенсионер заявил, что у внуков были телефоны, однако он по какой-то причине вытащил оттуда SIM-карты. Об этом рассказали местные жители. Паблики со слов местных жителей сообщали, что спасшийся дед якобы рассказал, как выбросил удочку и собачьи поводки в реку. Бигли достаточно шумные охотничьи собаки, которые, по мнению опытных собаководов, не могли просто молча заблудиться в лесу. СМИ также сообщали, что пенсионер не мог объяснить причину того, почему разделился с внуками, еще не дойдя до населенного пункта. Якобы он пережил инсульт, а потому не мог изъясняться внятно. Сообщалось, что детей видели на трассе, в поселке, что находили их следы в лесу, слышали лай собак, но ни разу на них не вышли. Множество противоречивой информации из разных источников не позволяло выстроить картину произошедшего.

Теги: леи, дети, поиск


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети