Андрей Безруков заявил на ПМЭФ, что мы входим в 20 лет абсолютной, глобальной турбулентности

Петербургский международный экономический форум ищет образ будущего как ключевой фактор развития экономики России в 21 веке. Разговор о будущем – это тот стратегический диалог, который обществу нужен для развития, считают спикеры. И если мы не смотрим в будущее, нам нет смысла задавать вопрос – кто друг, кто враг? Президент Ассоциации экспорта технологического суверенитета, профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО МИД России Андрей Безруков заявил, что сегодня мы на переломном этапе развития страны, разговор о будущем — это разговор о том, какой Россия будет, в каком мире она будет жить, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы входим в 20 лет абсолютной, глобальной турбулентности, как для бизнеса, так и для всего общества, для всего мира. И именно здесь, на этом историческом повороте, разговор о будущем имеет огромное значение. Для того, чтобы на ней выживать, нужно резко понизить конфликтность и между людьми, и с природой. И это огромный вызов”, — сказал Безруков.

Как объясняет эксперт, у нас были несколько десятилетий, когда мир развивался строго по накатанной, тогда говорили о глобализации, все шли в одну сторону, существовали определенные правила игры. Но сейчас правила игры меняются, и 21 век, по мнению Безрукова, будет веком, когда будет решаться вопрос выживания человека.

"То есть мы на этой планете выживем или нет? И это первый раз, когда этот вопрос так поставлен. Сейчас мы либо переубиваем друг друга, либо мы загадим планету настолько, что на ней жить невозможно будет. Нам сейчас в планетарном масштабе нужно задаться вопросом – а мы единый вид человеческий или нет? И если мы единый вид, то как мы будем на этой планете выживать?"

По мнению Безрукова, для того, чтобы выжить, человечеству нужно резко понизить конфликтность и между людьми, и с природой. А России стоит задуматься о будущем на уровне институтов и мозговых центров: "Если мы посмотрим, сколько у нас серьезных мозговых центров, занимающихся технологиями, занимающихся обществом, по сравнению с тем, сколько их в других странах, дрожь берет просто-напросто. А кто вообще определяет стратегическую линию? Нет этого разговора. Кто не планирует будущее – тот планирует провал", – предупреждает Безруков.