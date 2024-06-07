Андрей Безруков заявил на ПМЭФ, что мы входим в 20 лет абсолютной, глобальной турбулентности

07 Июня 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Мертвый Пригожин победил живого Шойгу

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество В России
Фото: скриншот трансляции с сайта forumspb.com

Андрей Безруков заявил на ПМЭФ, что мы входим в 20 лет абсолютной, глобальной турбулентности

Петербургский международный экономический форум ищет образ будущего как ключевой фактор развития экономики России в 21 веке. Разговор о будущем – это тот стратегический диалог, который обществу нужен для развития, считают спикеры. И если мы не смотрим в будущее, нам нет смысла задавать вопрос – кто друг, кто враг? Президент Ассоциации экспорта технологического суверенитета, профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО МИД России Андрей Безруков заявил, что сегодня мы на переломном этапе развития страны, разговор о будущем — это разговор о том, какой Россия будет, в каком мире она будет жить, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы входим в 20 лет абсолютной, глобальной турбулентности, как для бизнеса, так и для всего общества, для всего мира. И именно здесь, на этом историческом повороте, разговор о будущем имеет огромное значение. Для того, чтобы на ней выживать, нужно резко понизить конфликтность и между людьми, и с природой. И это огромный вызов”, — сказал Безруков.

Как объясняет эксперт, у нас были несколько десятилетий, когда мир развивался строго по накатанной, тогда говорили о глобализации, все шли в одну сторону, существовали определенные правила игры. Но сейчас правила игры меняются, и 21 век, по мнению Безрукова, будет веком, когда будет решаться вопрос выживания человека.

Андрей Безруков, президент Ассоциации экспорта технологического суверенитета на сессии ПМЭФ(2024)|Фото: скриншот трансляции с сайта forumspb.com

"То есть мы на этой планете выживем или нет? И это первый раз, когда этот вопрос так поставлен. Сейчас мы либо переубиваем друг друга, либо мы загадим планету настолько, что на ней жить невозможно будет. Нам сейчас в планетарном масштабе нужно задаться вопросом – а мы единый вид человеческий или нет? И если мы единый вид, то как мы будем на этой планете выживать?"

По мнению Безрукова, для того, чтобы выжить, человечеству нужно резко понизить конфликтность и между людьми, и с природой. А России стоит задуматься о будущем на уровне институтов и мозговых центров: "Если мы посмотрим, сколько у нас серьезных мозговых центров, занимающихся технологиями, занимающихся обществом, по сравнению с тем, сколько их в других странах, дрожь берет просто-напросто. А кто вообще определяет стратегическую линию? Нет этого разговора. Кто не планирует будущее – тот планирует провал", – предупреждает Безруков.

Теги: ПМЭФ, Андрей Безруков, будущее, технологии


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети