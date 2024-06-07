Актер Машков возглавил "Современник"

Актер Владимир Машков стал новым главой театра "Современник". Есть и другие схожие назначения.

Художественным руководителем Московского академического театра сатиры будет Евгений Герасимов, а Театра Романа Виктюка – Константин Богомолов.

При этом все трое сохранят текущие должности художественных руководителей: Владимир Машков – в Московском театре Олега Табакова, Евгений Герасимов – в Театре на Малой Ордынке, а Константин Богомолов – в Театре на Малой Бронной, говорится на официальном сайте мэра и правительства Москвы.