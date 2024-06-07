Силуанов: Бизнес не хочет инвестировать в беспилотники – значит, повысим налоги

Министр финансов России Антон Силуанов раскрыл истинную причину повышения налогов: бизнес не хочет инвестировать в те отрасли, в которых сейчас заинтересовано государство. Поэтому государству нужны дополнительные источники денег, чтобы уже самостоятельно направить их на беспилотники и станкостроение. Стоит отметить, что дополнительные инвестиции в перечисленные министром отрасли потребовались только после начала СВО.

"Почему вы [бизнес] не инвестируется в станки, беспилотники? Вы не инвестируете в них – бюджет будет инвестировать. Для этого мы сейчас перераспределяем ресурсы, в кубышку не будем складывать. Вы не вкладываете, но нам нужно. Изменяемые налоги от того, что нам не хватало ресурсов на модернизацию экономики и все остальные настройки", - сказал Силуанов на деловом завтраке Сбера на ПМЭФ.

Удивительно, но при этом ни бизнес, ни само правительство не верит в эффективность государственных инвестиций в технологический сектор (и даже не технологический). Так, глава Сбербанка Герман Греф заявил: "Это иллюзия, что можно создать что-то технологичное из бюджета. Где они, эти самолеты, в которые инвестировали? Я бы не спешил с инвестициями напрямую из бюджета в компании – уверен, вы не получите эффекта". Глава Минэкономразвития Максим Решетников тоже не верит в государство как эффективного собственника: "И нормальные-то активы надо выводить, а ненормальные активы точно надо приватизировать, государство как антикризисный менеджер справляется не очень".

"Рост расходов бюджета за счет роста налогов приводит к падению ВВП. Частные инвестиции в 2-2,5 раза эффективнее, чем государственные. Любой рост налогов – это вычет из ВВП", - добавил Греф.