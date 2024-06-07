Потерявшихся в лесу на Урале детей ищут с военным вертолетом МИ-8 и тепловизором

К поискам детей, пропавших в лесу под Байкалово, подключили военный вертолет МИ-8, который уже осмотрел местность. Сейчас сотрудники Росгвардии обеспечивают осмотр территории с помощью БПЛА с тепловизором, сообщает поисковый отряд "ЛизаАлерт".

"Поиск детей не останавливается ни на минуту и в темное время суток. В штабе ДПСО “ЛизаАлерт”, находятся волонтеры из Тюменской, Свердловской, Челябинской, Курганской областей. Также на месте работают сотрудники полиции и МЧС. В аэропорт Тюмени, благодаря авиакомпании S7 (S7 Airlines) прибыло подкрепление из Новосибирска, добровольцы уже доставлены к месту поиска. На задачах работают 90 человек", - рассказали в отряде.

Там также обратились к водителям, которые могли с 4 июня проезжать по Ирбитскому тракту мимо населенных пунктов д. Калугина, д. Голышева, д. Елкина, с. Липчинское, д. Бурмакина и далее в направлении Тюмени. Автомобилистов попросили просмотреть записи с регистраторов или предоставить такую возможность волонтерам поискового отряда, ведь дети могли попасть на запись.



Напомним, 4 июня дети отправились вместе с дедушкой 1957 г.р. и двумя собаками биглями на рыбалку к реке Липка, что находится недалеко от деревни Бурмакина Слободо-Туринского района. Возвращаясь обратно, семья потерялась. Заночевать пришлось в лесу, а на утро 5 июня, когда показалось, что семья вышла к населенному пункту, было решено разделиться на две группы и отправиться в разные стороны.

Примерно в 22.00 пенсионер нашел обратную дорогу и вернулся в деревню, однако дети с собаками так и не появились. Как сообщают СМИ, сами дети из Тюмени, как и их мать, которая перед рыбалкой уехала в город на работу.

Следственный комитет по факту исчезновения детей уже возбудил уголовное дело.

Передать запись или сообщить о предполагаемом месте нахождения детей можно по бесплатному номеру 8(800)700-54-52, 112 или инфоргам поиска - Мария (Марена) 89222669874, Анастасия (Тайфун) 89521420659.