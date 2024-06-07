Россия находится на пределе экономического роста - Греф

Мы находимся на пределе экономического роста, начинается перегрев экономики, считает глава Сбербанка Герман Греф.

"Все возрастающие бюджетные траты приводят к тому, что растут очень быстро заработные платы. Люди становятся более состоятельными и идут в банки, несмотря на все ограничения ЦБ они получают кредиты. Экономика растет очень хорошими темпами – в первом квартале 2024 года – 5,4%. Но это очень неустойчивая модель", - сказал Греф во время делового завтрака Сбера на ПМЭФ.

"Уход иностранных компаний – это шанс для местных производителей, но шанс очень недолгосрочный, им надо снижать издержки. Цены на товары повышаются, но товаров не становится больше, люди не стали производить больше, хотя зарплаты у них выросли", - рассказал глава Сбербанка.

Он отметил, что за последние 15 лет роль нефтегазового сектора в российской экономике не изменилась вообще.

"К 2030 году мы можем потерять свое четвертое место [среди экономик мира по паритету покупательской способности], если будем расти в соответствии с прогнозом – 1,8% ВВП в год, для сохранения места надо расти минимум 3% в год", - полагает Греф.