Российским подросткам начали блокировать доступ к электросамокатам

В России операторы систем краткосрочной аренды самокатов и электросамокатов (кикшеринг) приступили к блокировке аккаунтов россиян, не достигших 18 лет, пользующихся электросамокатами.

Как заявили компании, это связано с нарушениями установленного возрастного ценза. Чтобы выявить нарушителей, используются данные о возрасте абонентов мобильного оператора. В некоторых случаях прорабатывается вопрос об отслеживании малолетних нарушителей правил доступа к самокатам в сотрудничестве с банками.

По словам экспертов, ограничения необходимыми, так как данная мера сохранит жизнь и здоровье юных пользователей кикшеринга и других участников дорожного движения, сообщают "Известия".

Напомним, в МВД считают необходимым обсудить введение регистрационных знаков для электросамокатов, по крайней мере, для самых мощных из них. Сейчас можно вычислить нарушителя, если он брал самокат напрокат, но найти частного владельца гораздо сложнее.