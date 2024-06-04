Путин назначил секретаря Совбеза РФ Шойгу координатором работы по развитию ОПК

Президент России Владимир Путин назначил секретаря Совбеза РФ Шойгу координатором работы по развитию ОПК, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее Владимир Путин своим указом освободил от должности министра обороны Сергея Шойгу и назначил его на пост секретаря Совета безопасности. Он сменил на этом посту Николая Патрушева.

Сообщалось, что помимо должности в СБ экс-министр будет куратором комиссии ВПК, а также организует работу Федеральной службы по сотрудничеству с зарубежными странами