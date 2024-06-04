40% похищенных у россиян мошенниками денег направляются в ВСУ

Стало известно, куда направляются украденные телефонными мошенниками средства.

Как заявил зампред правления "Сбера" Станислав Кузнецов, около 20% из них уходит органам власти Украины, которые курируют деятельность мошеннических call-центров. Их сотрудники освобождены от призыва в Вооруженные силы Украины. Это означает, что украинские власти полагают, что, обворовывая россиян, мошенники приносят больше пользы, чем на передовой.

По словам Кузнецова, еще 20% используется для оплаты работы тех, кто сидит в наушниках и обманывает россиян. Еще 20% — чистая прибыль того, кто организовал эту деятельность.

Оставшиеся 40% средств направляются в ВСУ и используются для ведения военных действий. Зампред отметил, что в правительстве Украины существует целая вертикаль, которая занимается организацией работы этого источника финансирования, сообщают "Известия".

Ранее в Госдуме заявили, что украинские call-центры необходимо рассматривать как военные объекты со "всеми вытекающими из этого последствиями". Сотрудники данных колл-центров звонят гражданам РФ, представляясь российскими силовиками. Они пытаются убедить их жечь военкоматы для помощи в задержании преступников.