Вертолет с пожарными совершил жесткую посадку в Иркутской области

Вертолет с пожарными совершил жесткую посадку в Иркутской области.

По сообщению Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, Ми-8 с тремя членами экипажа и семью пожарными на борту облетал территорию для выявления очагов лесных пожаров. Экипаж с воздуха выбрал площадку для посадки в 200 км от Бодайбо, однако во время приземления винт вертолета столкнулся с препятствием. В результате посадка прошла жестко, к счастью, никто не пострадал. Вреда окружающей среде не допущено.

Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что вертолет авиакомпании "Ангара" выполнял рейс по усилению группировки пожарных для ликвидации пожаров в Бодайбинском районе. На место направлен другой борт с техниками, чтобы забрать людей и определить повреждения вертолета. В обстоятельствах авиапроисшествия разберутся специалисты.