В Тюмени неизвестный закидал церковь коктейлями Молотова

Сегодня в Тюмени неизвестный мужчина подошел к церкви Дмитрия Донского на улице Республики, достал из сумки бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью и бросил в стены храма.

По информации Telegram-канала Shot, инцидент произошел около 20.30 по местному времени. На улице было еще светло, однако, мужчина в синих джинсах, темной кофте, черной куртке с рюкзаком совершенно не стеснялся прохожих.

Бросив очередной коктейль Молтова, и чуть сам не угодив под вспыхнувший с новой силой огонь, неизвестный забрал сумку, сел на припаркованный у ближайшего дерева велосипед и спокойно поехал. При этом, мужчина не забыл показать средний палец в камеру автору видео, а на вопрос, что он делает, ответить нецензурной бранью.

Пожар смогли потушить до приезда пожарных, сейчас пиромана разыскивает полиция.