В Ирбите из магазина "Доброцен" изъято почти 300 килограммов молочки

В Ирбите Роспотребнадзор изъял из местного магазина около 300 кг молочной продукции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Внеплановый выборочный контроль был проведен в магазине "Доброцен" (ООО "ПВ-УРАЛ"). Как оказалось, к реализации допускалась молочная продукция с нарушениями требований к маркировке средствами идентификации. Всего было изъято 287 единиц товара весом 117 кг.

На этом нарушения не закончились. В продаже также были товары с истекшим сроком годности, несоответствующие требованиям технических регламентов и признаками фальсификации, что установили лабораторные испытания. Всего 13 наименований продукции весом 174 кг.

Вся несоответствующая продукция изъята из оборота.



Директору магазина объявлено предупреждение. В отношении ООО "ПВ-УРАЛ" были назначены штрафы на общую сумму 350 тыс. рублей, а также вынесены предписания: