Глава Миасса выдвинут в премьеры ЛНР

Руководитель Луганской народной республики Леонид Пасечник выдвинул мэра Миасса (Челябинская область) Егора Ковальчука в премьер-министры ЛНР. Пасечник лично представил Ковальчука как кандидата на указанный пост.

"Он успел зарекомендовать себя как опытный управленец и сильный хозяйственник. Егор Викторович восемь лет занимал ответственные должности в банковской сфере, был заместителем главы администрации Челябинска. До 2023 г. занимал должность заместителя губернатора Челябинской области", - пишет Пасечник в своем telegram-канале.

Глава ЛНР уверен, что с приходом Ковальчука на пост премьер-министра ЛНР республика получит новый толчок к развитию во всех сферах жизни. До утверждения нового главы правительства исполнять его обязанности будет первый заместитель Юрий Говтвин. Сергей Козлов, возглавлявший правительство республики в самые сложные годы противостояния киевскому режиму, продолжит работать над развитием региона в новом качестве.