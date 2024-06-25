В Пермском крае мужчина изнасиловал трехлетнюю девочку

В Пермском крае 30-летний мужчина изнасиловал трехлетнюю девочку. Информация о чудовищном преступлении появилась в социальных сетях. Обстоятельства произошедшего неизвестны, однако интернет-пользователи сообщают, что у ребенка серьезные травмы, и что сама девочка якобы из неблагополучной семьи.

В пресс-службе регионального управления СКР сообщили Накануне.RU о возбуждении уголовного дела по статье "изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста". В ведомстве подтверждают, что обвинение было предъявлено 30-летнему местному жителю. Его личность была установлена в кратчайшие сроки. По ходатайству следствия он арестован.

Подробности преступления в ведомстве также не раскрывают. Сообщается, что следователями проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначены и проводятся судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая судебная экспертиза в отношении обвиняемого.

Отдельно в ведомстве подчеркивают, что устанавливаются условия проживания и воспитания ребенка, в ходе следствия будет дана юридическая оценка действиям и бездействиям субъектов профилактики и органов опеки, а также законного представителя малолетней потерпевшей.