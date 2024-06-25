Появились подробности гибели мальчика в ТЦ Урая

Появились подробности гибели мальчика в торговом центре "Меридиан" в Урае.

По данным telegram-канала Ural Mash, у мальчика в обувном магазине торгового центра работает тетя. Бутик переезжал на нижний этаж и женщина попросила племянника и его друзей помочь перенести коробки. Школьник прыгнул на движущийся подъемник — промахнулся и упал между стеной и платформой. Приятели хотели ему помочь — нажали кнопку вызова лифта, но конструкция лишь сильнее зажала ребенка. Он погиб на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Прокуратура и следственный комитет устанавливают все обстоятельства произошедшего.