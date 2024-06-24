Челябинский боксер Иван Чириков одержал победу на турнире RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге

Челябинский боксер Иван Чириков одержал уверенную победу на прошедшем в Екатеринбурге турнире RCC Boxing Promotions. В этот раз уральец вышел на ринг против москвича Армена Атаева. Бой проходил на площадке Академии единоборств РМК, которая и организовала турнир.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, это уже 12-я победа Чирикова в профессиональном боксе. С первых секунд спортсмены взяли высокий темп, не переставая обмениваясь ударами на ближней и средней дистанциях. Несмотря на попытку столичного боксера задавить Чирикова прессингом, уралец отлично работал на ногах используя свое преимущество в скорости и движении. Атаев весь бой старался поймать челябинца нокаутирующим боковым ударом, потому что, как отмечают в РМК, по очкам одержать победу у него не было шансов.

Финал Чириков решил сделать запоминающимся и перешел в атаку. Бескомпромиссные и мощные размены показали зрителям бокс в его лучших традициях. Единогласным решением судьи отдали победу уральцу, после чего тот поделился задачами на ближайшее будущее.

"Я не дрался около десяти месяцев, и этот простой сказался. Бокс – это моя жизнь, я в боксе уже 18 лет, и я рад победе. Надо добиться серьезных целей, серьезных задач: стать чемпионом мира", - уверенно заявил Чириков.

Напомним, скоро в Челябинске появится своя площадка мирового уровня для проведения турниров по единоборствам – на северо-западе города компания строит РМК-Арену. В проекте предусмотрены тренировочные локации для занятий единоборствами и игровыми видами спорта: бокс, кикбоксинг, боевое самбо, греко-римская борьба, дзюдо, вольная борьба, ММА, баскетбол, волейбол и парашютный спорт. Кроме того, проект предусматривает оборудование малой арены для проведения турниров по единоборствам, фитнес-клуб, медицинский центр и фудкорт.

В результате реализации проекта будет создано уникальное спортивное сооружение вместимостью 8 тыс. человек на зрелищных мероприятиях и 5 тыс. болельщиков в случае спортивных состязаний. Согласно прогнозам, уникальный спорткомплекс смогут ежемесячно посещать порядка 100 тыс. человек, в локациях комплекса планируется проводить до 250 мероприятий ежегодно.