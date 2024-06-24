Гатчина в ТОП-10 по индексу IQ российских городов

Столица Ленинградской области была признана одной из лучших в России в категории «Административные центры». Награду вручали на V Международном Форуме по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город» в Перми, который прошел при поддержке Минстроя России.

Отметим, что это одно из ключевых событий в области цифровой трансформации городов. Данная площадка стала местом обсуждения условий дальнейшего развития интеллектуальных городских систем и выработки эффективных механизмов взаимодействия представителей органов власти, бизнеса и отраслевого сообщества.

Индекс IQ, который определяют специалисты, позволяет оценить уровень цифровизации городского хозяйства. В этом году его рассчитали для 235 городов страны по 57 показателям. Ведомственный проект Минстроя России «Умный город» реализуется с 2018 года в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». За время проведения его участниками стали более двухсот городов, которые внедрили современные цифровые решения, направленные на развитие городской инфраструктуры и создание комфортной среды для граждан.

Любопытно отметить, что Гатчина исторически была в "передовиках" внедрения высоких технологий. Например, это первый город в России, в котором появилось электрическое освещение. Здесь был построен первый в стране военный аэродром и открыта первая воздухоплавательная школа.

Село Хотчино на месте современной Гатчины впервые упоминается в новгородской писцовой книге в 1499 году, а во времена царствования Павла I фактически город являлся неофициальной столицей России. Сейчас Гатчина - официальная столица Ленинградской области (с апреля 2023 года), в городе проживают почти 100 тысяч человек.

"Лучшие подарки городам и поселкам - то, что сделано для людей - парки, спортивные комплексы, площадки, общественные пространства", - считает губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Такой вектор устремлений региональных и муниципальных властей Ленобласти дает ощутимые результаты, которые высоко оценивают и сами жители и на федеральном уровне. Так в лидерах рейтинга Минстроя России по качеству городской среды все больше городов Ленобласти. Кроме Гатчины, которая среди лучших в этом рейтинге, Кудрово среди победителей в номинации «Средние города от 50 до 100 тысяч человек». В группе "Малые города" (от 25 до 50 тысяч человек) в лидерах Кингисепп, Отрадное и Кировск. Лодейное Поле – в десятке в группе городов с населением от 5 до 25 тысяч человек. По оценке специалистов за минувший год доля городов с благоприятной городской средой выросла в Ленобласти с 64% до 85%.

«Программа «Формирование комфортной городской среды» — одна из самых востребованных у ленинградцев, мы каждый год благоустраиваем более 100 территорий. Планируем создать комиссии по благоустройству при районных Общественных палатах и проводить публичную приемку объектов благоустройства по национальному проекту «Жилье и городская среда» с привлечением общественности и СМИ», — отмечал Александр Дрозденко в рамках совещания с заместителями и председателями профильных комитетов регионального правительства.

Всего по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2023 году в Ленобласти благоустроено 105 общественных и 28 дворовых территорий. Планы на 2024 — 115 и 26 территорий соответственно. По регпрограмме в 2023 году благоустроено 11 территорий, в 2024 планируется сделать 6. Предварительные планы на 2025 год — 100 общественных территорий и 28 дворов.