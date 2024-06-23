23 Июня 2024
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Происшествия Севастополь
Фото: Армия США, Lockheed Martin

Севастопольский пляж Учкуевка атаковали ракетами ATACMS – Миинобороны РФ

ВСУ атаковали севастопольский пляж Учкуевка оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями, сообщили в Минобороны России.

"В ходе отражения террористской атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты ATACMS были сбиты. Еще одна ракета в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города. В результате падения осколков кассетных суббоеприпасов пострадало более 20 мирных жителей, в том числе дети", - говорится в сообщении Минобороны.

Ранее власти Севастополя сообщили двух погибших: это пожилая женщина и двухлетний ребенок. Еще 22 человека пострадали.

Между тем, по Крымскому мосту было ограничено движение в обще стороны. В результате перед въездами на мост скопились очереди больше чем на 500 машин, сообщил оперативный штаб информирования о ситуации на Крымском мосту.

Теги: севастополь, учкуевка, пляж, атака


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Развитие сюжета:

Ранее 23.06.2024 14:47 Мск Атака на севастопольский пляж: двое детей погибли, около человек сотни ранены

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Ранее 23.06.2024 14:13 Мск Ракетная атака на Севастополь: погибли два человека, пострадали 22
Ранее 23.06.2024 12:51 Мск Обстрел пляжа в Севастополе: 12 человек получили осколочные ранения

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