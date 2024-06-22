Мария Захарова заявила, что киевский режим продолжает доказывать свою террористическую сущность

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала террористические атаки киевского режима на Энергодар, передает корреспондент Накануне.RU.

19 и 21 июня киевский режим совершил очередные террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов на расположенный вблизи Запорожской АЭС (ЗАЭС) город-спутник Энергодар, где проживают сотрудники станции и члены их семей. В результате удара разрушена электроподстанция "Луч", повреждена электроподстанция "Радуга". Вследствие агрессии на подстанцию "Радуга" нарушено штатное функционирование ряда подразделений ЗАЭС, не имеющих прямого отношения к ядерной безопасности.

"Режим Зеленского не в первый раз наглядно демонстрирует свою террористическую сущность и полное пренебрежение вопросами безопасности мирных ядерных объектов, что, в частности, проявляется в упорном создании угроз выполнению персоналом ЗАЭС своих обязанностей, а также в попытках оказывать внешнее давление на принимаемые сотрудниками станции решения", - заявила Захарова.

Она отметила, что с момента воссоединения ЗАЭС с российской атомной "семьей" Россия прилагает значительные усилия, направленные на создание не только надлежащих условий работы персонала станции, но и на повышение социально-экономического уровня жизни в Энергодаре, восстановление соответствующей инфраструктуры.

"Мы делаем все необходимое для того, чтобы проживающие там люди ни в чем не нуждались и были защищены от преступных провокаций киевской хунты", - говорится в сообщении.

Захарова отметила, что помимо физическо1й угрозы, которая возникает в результате регулярных обстрелов, сотрудникам ЗАЭС и их семьям, в том числе детям, поступают угрозы от спецслужб Украины. Киевский режим не намерен отказываться от политики запугивания и шантажа персонала станции.

Систематичность атак киевского режима как на ЗАЭС, так и на другие российские энергетические объекты демонстрирует вполне сформировавшуюся и целенаправленную тенденцию на то, чтобы нанести неприемлемый ущерб экономике Российской Федерации и создать риски техногенных аварий, которые способны поставить под удар ядерную безопасность всего европейского континента.

Тем самым киевский режим продолжает доказывать свою террористическую сущность.

"Отдавая себе отчет в полной недоговороспособности режима Зеленского, наша страна будет принимать все необходимые меры в его отношении для того, чтобы лишить киевский режим возможности наносить подобного рода удары", - отметила она.