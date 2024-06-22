22 Июня 2024
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Политика
Фото: пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова заявила, что киевский режим продолжает доказывать свою террористическую сущность

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала террористические атаки киевского режима на Энергодар, передает корреспондент Накануне.RU.

19 и 21 июня киевский режим совершил очередные террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов на расположенный вблизи Запорожской АЭС (ЗАЭС) город-спутник Энергодар, где проживают сотрудники станции и члены их семей. В результате удара разрушена электроподстанция "Луч", повреждена электроподстанция "Радуга". Вследствие агрессии на подстанцию "Радуга" нарушено штатное функционирование ряда подразделений ЗАЭС, не имеющих прямого отношения к ядерной безопасности.

"Режим Зеленского не в первый раз наглядно демонстрирует свою террористическую сущность и полное пренебрежение вопросами безопасности мирных ядерных объектов, что, в частности, проявляется в упорном создании угроз выполнению персоналом ЗАЭС своих обязанностей, а также в попытках оказывать внешнее давление на принимаемые сотрудниками станции решения", - заявила Захарова.

Она отметила, что с момента воссоединения ЗАЭС с российской атомной "семьей" Россия прилагает значительные усилия, направленные на создание не только надлежащих условий работы персонала станции, но и на повышение социально-экономического уровня жизни в Энергодаре, восстановление соответствующей инфраструктуры.

"Мы делаем все необходимое для того, чтобы проживающие там люди ни в чем не нуждались и были защищены от преступных провокаций киевской хунты", - говорится в сообщении.

Захарова отметила, что помимо физическо1й угрозы, которая возникает в результате регулярных обстрелов, сотрудникам ЗАЭС и их семьям, в том числе детям, поступают угрозы от спецслужб Украины. Киевский режим не намерен отказываться от политики запугивания и шантажа персонала станции.

Систематичность атак киевского режима как на ЗАЭС, так и на другие российские энергетические объекты демонстрирует вполне сформировавшуюся и целенаправленную тенденцию на то, чтобы нанести неприемлемый ущерб экономике Российской Федерации и создать риски техногенных аварий, которые способны поставить под удар ядерную безопасность всего европейского континента.

Тем самым киевский режим продолжает доказывать свою террористическую сущность.

"Отдавая себе отчет в полной недоговороспособности режима Зеленского, наша страна будет принимать все необходимые меры в его отношении для того, чтобы лишить киевский режим возможности наносить подобного рода удары", - отметила она.

Теги: Мария Захарова, киевский режим, терроризм, Энергодар


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