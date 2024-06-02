Александр Моор дал распоряжение демонтировать рекламные щиты "Тюмень - кузница губернаторов"

Губернатор Тюменской области Александр Моор сорвал пиар-акцию тюменского застройщика, сообщает ТГ-канал "Погоны и галстуки".

Он дал распоряжение демонтировать рекламу компании «Брусника» в дань уважения ушедшей в отставку экс-главе ХМАО Наталье Комаровой.

После новости о переводе экс-мэра Тюмени Руслана Кухарука на пост губернатора ХМАО в Тюменской области появились баннеры со слоганами «Югра, тебе повезло» и «Спасибо, Тюмень! (Брусника, Сургут)».

Восторг по поводу назначения нового губернатора посчитали некорректным по отношению к старому, а потому Моор, желая сохранить теплые отношения с Комаровой, настоял на демонтаже баннеров.