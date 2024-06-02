Губернатор Астраханской области поздравил гандболисток и ватерполистов региона с победами в игровом сезоне 2023/24

Игровой сезон 2023-2024 гг. стал успешным для двух астраханских команд, представляющих регион в чемпионатах России, – «Динамо-СШОР» (водное поло) и «Астраханочка» (гандбол). С отличными результатами спортсменов поздравил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Мужская команда «Динамо-СШОР» неоднократно становилась серебряным и бронзовым призером двух крупных соревнований страны – Чемпионата и Кубка России. Исключением не оказался и сезон 2023-2024 годов. Астраханские ватерполисты завоевали серебро на Кубке России и бронзу Чемпионата России.

Гандболистки знаменитой «Астраханочки» также показали высокие спортивные результаты в завершившемся игровом сезоне. По итогам Olimpbet Супелиги – Чемпионата России по гандболу девушки завоевали третье место среди 12 команд. В предыдущий раз спортсменки поднимались на пьедестал почёта Чемпионата шесть лет назад.

«Для обеих команд прошедший сезон выдался непростым, и вам есть чем гордиться, – подчеркнул губернатор Игорь Бабушкин. – Хочу поблагодарить команды и тренерский состав за достойные результаты».

Глава региона также отметил достижения юных астраханских спортсменов. Молодёжная команда по водному поло вошла в четвёрку лучших среди юниоров в стране. Девочки-гандболистки стали бронзовыми призёрами Первенства России и завоевали серебро всероссийских соревнований, завершившихся на этой неделе в Астрахани.

За достигнутые результаты в сезоне 2023-2024 гг. Игорь Бабушкин вручил тренерскому составу благодарственные письма, а командам – поощрения губернатора Астраханской области.