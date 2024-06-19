"Всем спасибо! Всем добра!" В Ирбите досрочно закрыли голосование за переименование Площади Ленина

Ирбит сохранит Площадь им. Ленина. По крайней мере, на ближайшее время, пока в горадминистрации не решат провести повторное голосование. Что же касается имеющегося опроса - его пришлось досрочно прекратить, так как ситуация вышла из-под контроля. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал глава города Николай Юдин.

По его словам, обсуждение вопроса вышло далеко за пределы Ирбита и даже Свердловской области. Новость обросла мифами о переименовании улицы Ленина и переносе установленного на площади памятника Ильичу. На это, как утверждает градоначальник, слетелись блогеры и авторы сайтов, которые решили "похайпить". Дело буквально дошло до клеветы.

"Различные сообщества, интернет-сайты, блогеры ради хайпа, повышения интереса к своим ресурсам, личных или политических целей активно "встали на защиту" существующего названия площади. Хотя на самом деле им глубоко наплевать, как будет называться главная площадь нашего города. Тем более, что многие из них никогда не были в Ирбите, не знают его историю и до этого момента вообще не знали о том, что такой город есть на карте Свердловской области. Более того, одно из уважаемых интернет-изданий дошло до опубликования откровенной неправды, утверждая, что якобы я получил от губернатора "определенное политическое задание" о переименовании площади", - написал Юдин.

Он заявил, что цель, которую преследовала мэрия - вернуть площади историческое название "Торговая", так как на этом месте с 1643 года проводилась ярмарка или присвоить новое. При этом, горожанам дали право оставить имеющееся название. Однако уже сегодня при численности города в 36,5 тыс. человек, в голосовании приняло участие 69 тыс. 792 человека - только за последние шесть часов поступило более 2 тыс. голосов.

В результате, Площадь им. Ленина собрала 45 тыс. 510 голосов, Торговая - 24 тыс. 874, а Екатерининская - 2 тыс. 762 голоса.

"У нас есть основания утверждать, что целенаправленно и откровенно идет накрутка голосов, а также привлечение к голосованию "левых" пользователей, как за сохранение для площади имени Ленина, так и за возможное ее переименование в Торговую. Мы всегда опирались и будем опираться в своей работе на мнение горожан, жителей Ирбита. Поэтому мной принято решение: прекратить обсуждение, итоги опроса не подводить. Название площади, на сегодняшний момент, останется "площадь имени В.И. Ленина". Всем спасибо! Всем добра!" - написал Юдин, добавив, что закроет комментарии, чтобы люди "не устраивали политический баттл, как это было при объявлении опроса".

Напомним, в социальных сетях жители Ирбита отметили, что устраивать голосование только на сайте администрации неправильно при большом количестве городских пенсионеров, не умеющих обращаться с техникой. У многих также закралась мысль о личном желании властей города изменить название площади. На это обратил внимание и глава фракции КПРФ в заксобрании Свердловской области Александр Ивачев. Депутат заметил, что цифры в голосовании на сайте мэрии не соответствуют шкале опрашиваемых, что могло бы свидетельствовать о предвзятостей составителей опроса.