Российская система образования готовит не тех, в ком нуждается рынок труда - эксперты

При текущей ситуации с набором студентов в вузы и колледжи дисбаланс на рынке труда в России к 2035 году значительно усилится, считают эксперты ЦМАКП.

Уже сейчас система образования выпускает недостаточное количество тех специалистов, которые на самом деле нужны компаниям. Хотя правительство обещает скорректировать число мест для абитуриентов в зависимости от потребностей рынка, те студенты, которые учатся сейчас, могут оказаться не у дел.

В ЦМАКП, на доклад которого ссылается "Коммерсант", считают, что российская система образования "полностью не готова к эффективному ответу на имеющиеся и перспективные вызовы".

Эксперты считают, что до 2035 года избыток выпускников вузов составит примерно 2,7 млн человек, а вот выпускников колледжей и училищ будет, наоборот, не хватать (дефицит в 3,6 млн человек).

По вузовским специальностям тоже есть дисбаланс: сколько бы правительство не расширяло набор, до 2035 года будет не хватать специалистов в области информационной безопасности, вооружения, нанотехнологий и наноматериалов, архитектуры, фармации, информатики и вычислительной техники. Зато избыток в 1,3-3 раза превышающий спрос ожидается по таким направлениями как психологические науки, техника и технологии наземного транспорта, ветеринария и зоотехния, клиническая медицина, юриспруденция.