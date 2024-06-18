Олимпийского чемпиона из ХМАО Сергея Устюгова на тренировке укусил клещ

Олимпийского чемпиона по лыжным гонкам из ХМАО Сергея Устюгова прямо во время тренировки укусил клещ. Об инциденте он рассказал в своем telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Устюгов находится на сборах в Сыктывкаре, тренируется с другими спортсменами.

"Ребята прошли всю подготовку без сбоев, ну а я как обычно: меня клещ укусил, поэтому пропустил одну тренировку. Сегодня из-за того не смог докатать 30 минут, так как появились неприятные ощущения в спине", – сообщил он.

Сейчас со спортсменом все в порядке.

При обнаружении присосавшегося клеща надо срочно обратиться в травмпункт. Медработник удаляет насекомое, помещает его в емкость и предлагает человеку обследовать клеща, что стоит сделать обязательно. Если это энцефалитное насекомое, то человеку необходимо ввести противоклещевой иммуноглобулин, тем более если он не привит. Если же обнаружен лайм-боррелиоз – пострадавшему обязательно надо начать прием антибиотиков.