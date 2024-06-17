Мэрию Ирбита подозревают в подтасовке результатов голосования за переименование площади Ленина

Прошло всего несколько дней с начала голосования за переименование Площади им. Ленина в Ирбите, а уральцы уже усомнились в честности местных властей. На несостыковки в опросе на сайте мэрии обратил внимание глава фракции КПРФ в заксобрании Свердловской области Александр Ивачев.

Напомним, что в качестве альтернативы жителям Ирбита предлагают названия "Екатерининская площадь" или "Торговая площадь". В качестве варианта горожане также могут выбрать "оставить действующее название". Правда этот вариант не совсем устраивает местные власти: ранее глава города Николай Юдин заявлял, что название уже "утратило актуальность", за что градоначальника в социальных сетях сразу же сравнили с правительством Украины, желающим исключить из истории все, что связано с Лениным.

На данный момент в опросе приняли участие более 45 тыс. человек, несмотря на то, что население города составляет всего 36 тыс. Более того, визуально на графике лидирует вариант "Торговая", несмотря на то, что за вариант оставить Площадь им. Ленина проголосовало на 6 тыс. больше.

"Вероятно, "победитель" был заранее запрограммирован администрацией сайта. КПРФ выступает категорически против подобной инициативы. В условиях войны, объявленной России Западом, и небывалого всплеска нацизма и русофобии в мире, так раскалывать общество — преступление" — заявил Ивачев в своих соцсетях..