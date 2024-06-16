В Башкирии молния ударила в ГРЭС, обесточены два города и район
В Башкортостане молния ударила в Кармановскую ГРЭС. Из-за этого обесточены оказались два города и район.
Полностью без электроснабжения остались Нефтекамск и Агидель, частично – Краснокамский район, приводит "Ъ" сообщение республиканского управления МЧС.
В МЧС России добавили, что в Нефтекамске из-за случившегося оказалось обесточено колесо обозрения. В двух кабинках колеса находились трое взрослых и трое детей. Пожарные по автолестнице передали им воду и оказали психологическую помощь.