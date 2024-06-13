В финале Первенства по гандболу Астраханской области сражались 30 юношеских команд

В Астраханской области прошел финал Первенства по гандболу среди юношеских команд со всего региона. Об этом пишет в своем телеграмм-канале губернатор региона Игорь Бабушкин.

Традиции организовывать соревнования в рамках проекта «Гандбол – в школу» уже 5 лет. В этом году в финал вышли 30 команд в пяти возрастных категориях. Больше всего побед у юных спортсменов из города Харабали и села Раздор Камызякского района.

"Поздравляю! В истории астраханского гандбола много ярких личностей, достойных стать примером для вас. Наша легендарная «Астраханочка» в этом году снова успешно выступила на Чемпионате России и завоевала бронзу. Ребятам есть, на кого равняться. Уверен, они продолжат славные спортивные традиции региона", - отметил губернатор Астраханской области.

Игорь Бабушкин также сообщил, что строительство стадионов и других спортобъектов в регионе продолжается.

"А мы будем строить стадионы, открывать новые спорткомплексы и спортплощадки во всех районах. Чтобы даже в самых отдаленных населенных пунктах наши дети могли тренироваться и совершенствовать свое мастерство", - отметил губернатор.