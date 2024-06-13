Число госпитализированных с кишечной инфекцией в Буйнакске достигло 175

Общее число госпитализированных с кишечной инфекцией в Буйнакске достигло 175, сообщает Минздрав Дагестана.

По данным ведомства, на утро 13 июня выписано 87 пациентов, пролеченных от острой кишечной инфекции. 88 пациентов получают лечение в стационаре.

Медицинские работники проводят в Буйнакске меры профилактики, включая фагирование от кишечных инфекций и вакцинацию от вирусного гепатита А.

Как сообщалось, жители города стали обращаться к медикам с признаками отравления с 7 июня. Они употребляли питьевую воду, которая подается в дома. В связи с отравлением людей возбуждено уголовное дело. Следователи провели обыск в МУП "Буйнакскводоканал". Эпидемиологическое расследование выявило, что вспышка кишечной инфекции связана с утечкой на магистральном водоводе, идущем от резервуаров чистой воды. Анализ воды выявил дизентерию, ротавирусы и норовирусы.