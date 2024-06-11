Володин предложил назвать "законом Путина" возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал коллег по палате не приписывать себе и своей партии авторство инициативы по возвращению индексации пенсий работающим пенсионерам.

Напомним, оппозиционные партии неоднократно вносили в Госдуму такие законопроекты, но силами "Единой России" они не проходили даже первое чтение. В правительстве постоянно сообщали, что денег на индексацию нет, причем это происходило до введения санкций, начала СВО и даже до пандемии – в года с профицитным бюджетом.

После того, как Владимир Путин на ПМЭФ предложил вернуть индексацию, Володин ("Единая Россия") заявил, что автором инициативы является президент России.

"Для того, чтобы Путину принять это решение, надо было перестроить всю экономику в условиях вызовов и санкций. Это очень непросто было сделать. Мы в приоритетном порядке подготовим этот законопроект, пусть он так и войдет в историю – как "закон Путина". Вот какие решения смог принять президент в непростое время для нашей страны. Вот что значит роль личности в истории, вот что значит президент Путин для нашей страны!" – заявил Володин на пленарном заседании Госдумы.