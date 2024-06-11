Российская атомная подлодка "Казань" появилась вблизи США

Российская атомная подводная лодка "Казань" с управляемым ракетным вооружением на борту находится вблизи побережья США (менее 80 км). Об этом сообщает "Военный обозреватель".

Лодка четвёртого поколения "Казань" проекта "Ясень-М" спущена на воду в 2017-ом. Это одна из самых современных подводных лодок российского флота, она обладает высоким уровнем скрытности и мощным вооружением, включая крылатые ракеты. Наличие такого судна вблизи американских берегов указывает на отсутствие возможности для ее отслеживания.

Ранее выяснилось, что Военно-морские силы (ВМС) США собрались следить за тремя кораблями и подводной лодкой России, плывущими на Кубу в преддверии военных учений в Карибском бассейне. Российские военные корабли прибудут в Гавану 12 июня и пробудут там до 17 июня.