01 Июня 2024
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Фото: Министерство обороны России, скриншот видео

Самолет с 75 освобожденными пленными ночью приземлился в России

Российские военнослужащие вернулись из украинского плена - самолет с 75 освобожденными приземлился ночью. Из военно-транспортного самолета солдат пересадили в автобусы.

Военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

Обмен пленными прошел накануне при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. По словам уполномоченного по правам человека России Татьяны Москальковой, украинской стороне был направлен список из 500 военнослужащих, которые могли бы вернуться к себе домой. Но военное руководство не торопится вернуть их родным и близким, выставляя всё новые надуманные условия. Россия также предлагала украинской стороне провести обмен двух католических священников на двух православных священников. Но Украина, абсолютно непонятно по каким причинам, не дала согласия на такой обмен.

В списке вернувшихся домой пленных двое свердловчан, за одного из которых хлопотал заместитель командующего железнодорожными войсками, который всегда переживает за своих военнослужащих. А за второго ходатайствовал земляк, уже вернувшийся из плена. Об этом сообщила свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Также в списке есть житель Прикамья.

Теги: пленные, возвращение


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